28 Ekim 2025 Salı
Güncel

DKMP Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak... İlan Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 13 sözleşmeli personel alacak.

28 Ekim 2025 Salı 14:41
DKMP Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak... İlan Resmi Gazete'de
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ikisi tekniker ve 11'i koruma ve güvenlik görevlisi 13 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 28 Ekim-4 Kasım döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden öğrenilebilecek.

