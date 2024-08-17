DMM bir yalanı daha çürüttü! 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' iddia edilen görüntü asılsız çıktı

DMM'nin sosyal medya hesabından, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" öne sürülen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" yönündeki iddialar doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 17, 2024
Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2017 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.... pic.twitter.com/jbW8LEmpcY