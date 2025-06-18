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DMM delillerle açıkladı: Özel'in algı operasyonu elinde patladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adli makamları hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Özel'in yargı kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtilerek, kamuoyunun bilinçli şekilde yanıltıldığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
DMM delillerle açıkladı: Özel'in algı operasyonu elinde patladı
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Özgür Özel'in adli makamlara ilişkin ifadelerine yönelik açıklama geldi.

DMM'nin kamuoyu bilgilendirmesinde şunlar yer aldı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaları ve soruşturmayı yürüten adli makamları itibarsızlaştırmaya dönük söylemlerine devam etmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı konuşma ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "Sayın Özel'in yaptığı açıklamalar, eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir" beyanını teyit etmiştir.

*⁠ ⁠CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamasından İBB tarafından halen İstanbul Adliyesi'ne araç tahsis uygulamasına devam edildiğinin doğrulandığı anlaşılmaktadır.

Sayın Özel'in son açıklamasında da İBB'nin İstanbul Adliyesi'ne araç tahsis uygulamasına karşı çıkmadığı görülmektedir.

Doğrusu; İBB tarafından bir aracın bir şahsın emrine verildiği değil; İstanbul Adliyesi'nin emrine ve belirli bir mahkemenin hizmetine tahsis edildiğidir.

*⁠ ⁠CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in, İstanbul'da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı meselesini istismar etmeye devam etmesi ise ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmayan bir tutumdur.

*⁠ ⁠Sayın Özel'in bir fuara katılabilmek için ancak o fuarda sergilenen ürünleri alma niyeti ve maddi gelir düzeyi olması gerektiğini değerlendirmesi ise kendi kişisel yaklaşımıdır.

Kamuoyunun takdirlerine arz olunur.

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