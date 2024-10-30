DMM duyurdu: The Lies Of Israel kuruldu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistin ve Gazze'de yaşanan zorlu süreci ve İsrail'in açıklamaları ele alarak, kurdukları yeni bir platformu açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş: "İsrail'in geçmişten bugüne ve özellikle son soykırım girişiminde kullandığı yalanları belgeleriyle, ispatlarla deşifre ettiğimiz ve 7 dilde yayınladığımız web portalı bugün yayına başladı. İsrail'in kendi haklı göstermek için ortaya koyduğu yalanlarını tüm dünya kamuoyuna ulaştırana kadar çalışmaya devam edeceğiz."

"The Lies Of Israel" sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.