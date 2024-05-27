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DMM, geçerliliği olmayan belgelere dair vatandaşları uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi almak için girişimde bulunmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:31 - Güncelleme:
DMM, geçerliliği olmayan belgelere dair vatandaşları uyardı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı yönetim ve sorumluluğunda olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verildiği hatırlatıldı.

Eğitim ve belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Vatandaşların mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurum müdürlüklerine başvurabilir veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini arayarak gerekli bilgileri alabilirler."

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