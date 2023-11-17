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DMM, İsrail'in algı oyununu bozdu: Görüntüler Filistin'de kaydedilmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), İsrail'in propaganda hesapları tarafından ortaya atılan 'Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi' iddiasının algısının oluşturmak için paylaşıldığını ve görüntülerin Filistin'de kaydedilmediğini açıkladı.

17 Kasım 2023 Cuma 11:30 - Güncelleme:
DMM, İsrail'in algı oyununu bozdu: Görüntüler Filistin'de kaydedilmedi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından İsrail'in propaganda hesapları üzerinden ortaya atılan "Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" algısı hakkında açıklama yapıldı. DMM, Filistin'deki sivilleri hedef alan İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülere açıklık getirdi. DMM, söz konusu görüntülerin Filistin'de kaydedilmediğini bildirdi.

"GÖRÜNTÜLER, FİLİSTİN'DE KAYDEDİLMEMİŞTİR"

Görüntülerin 5 yıl önce bir kısa filmde yayınlandığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail propaganda hesaplarından, "Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" algısı oluşturmak için paylaşılan görüntüler, Filistin'de kaydedilmemiştir. Görüntülerin 5 yıl önce dijital platformlarda yayınlanan bir kısa filmden alındığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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