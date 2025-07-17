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DMM, İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor' şeklindeki iddiaların dezenformasyon amaçlı olup gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
DMM, İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarını yalanladı
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DMM'den, bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor" iddiası üzerine açıklama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tüm planlama çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak yürüttüğü ve bu görüşler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki konut projeleri şehrin deprem gerçeği dikkate alınarak bu doğrultuda planlanmakta ve konut alanları üretilmektedir. Planlama süreçlerinde hiçbir kurumun haberdar olmadığı yönündeki iddialar doğru değildir. İddialara konu bazı alanlarda ise konut üretimine yönelik planlanan tüm projeler, yalnızca sosyal konut üretimini kapsamaktadır. Bu alanlarda ticari amaçlı veya lüks konut projeleri gerçekleştirilmemektedir. Bazı iddialarda yer alan '19 Mart yolsuzluk operasyonlarından sonra konut planlama süreçlerinin hızlandığı' şeklindeki söylemler ise somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltma ve provoke etme amacı taşımaktadır."

  • askeri araziler
  • imara açılan projeler
  • dezenformasyon mücadelesi

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