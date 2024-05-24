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DMM, İstanbul'daki bir okulda Arapça eğitim verildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasına ilişkin, 'Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir.' açıklaması yapıldı.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 00:34 - Güncelleme:
DMM, İstanbul'daki bir okulda Arapça eğitim verildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

İddiaya konu okulun özel bir okul olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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