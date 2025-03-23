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DMM, “Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş” iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA23 Mart 2025 Pazar 23:46 - Güncelleme:
DMM, “Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş” iddiasını yalanladı
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

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