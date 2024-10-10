DMM Mersin'deki kız öğrenci yurdundan bir öğrenciye istismar iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin'deki söz konusu istismar iddiaları yalanlandı.

DMM, Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz diyerek uyardı.

DMM'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Mersin'de KYK kız öğrenci yurdunda, bir öğrencinin zorla araca bindirilip istismar edildiği" iddiası doğru değildir.

Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurduna gidiş güzergahı üzerinde iki öğrenciye yönelik, yoldan geçen bir araçta bulunan iki erkek şahıs tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine akşam saatlerinde ihbar gelmiştir. Gelen ihbar üzerine ilgili emniyet birimleri ve yurtta görevli ekipler ivedilikle olay yerine intikal etmiştir.

Yapılan incelemeler ve öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, sosyal medyada iddia edildiği gibi bir olayın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu iddiayı sosyal medya platformlarında ortaya atan hesaplarla ilgili Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi uyarınca "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.