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  • DMM, ''Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak'' iddiasını yalanladı
Güncel

DMM, ''Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak'' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
DMM, ''Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak'' iddiasını yalanladı
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail, Gazze halkını tahliye etmek ve karşılığında çatışmayı durdurmak için Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye ile görüşüyor. Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak iddiası doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yerinden edilmesinin önlenmesi için çabalarını sürdürmektedir. Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım kabul edilmemektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Gazze
  • Filistin

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