İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay Türkiye'de büyük düşürdü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayın ardından şüphelilerden Murat Özer, yaşananların ardından tedavi olmak için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bir diğer yandan çalışmalar devam ederken gözaltı sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Şüphelilerin kaçmasına yardımcı olan bir kişi yakalandı.

"TÜRKLER, SURİYELİ BAKKALI KATLETTİ"

Öte yandan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kişi ve kurum tarafından paylaşıldı.

Arapça yayın yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan haberlerde, "Türkler, Suriyeli bakkalı katletti" iddiasına yer verildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bunun ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arapça yayım yapan bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkler, Suriyeli bakkalı katletti" iddiası doğru değildir. İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayiine yapılan silahlı saldırı olayında, taraflar Türk vatandaşıdır."