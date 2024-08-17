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DMM: 'Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçaklar şehre dağıldı' iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaparak, 'Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçaklar şehre dağıldı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
DMM: 'Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçaklar şehre dağıldı' iddiası doğru değildir
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçaklar şehre dağıldı" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçaklar şehre dağıldı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerdeki yabancı şahısların Ege Denizi'nde botları patlamış, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemişlerdir. Bot, Sahil Güvenlik ekiplerimizin kontrolünde sahile yanaştırılmış, karaya çıkan şahıslar Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanmıştır. Görüntülerdeki şahısların kolluktaki işlemleri devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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