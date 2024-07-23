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  • DMM uyardı! ''3 senelik kart aidat ve işlem ücreti iadesi'' dolandırıcılığına dikkat
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DMM uyardı! ''3 senelik kart aidat ve işlem ücreti iadesi'' dolandırıcılığına dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğunu açıkladı.

23 Temmuz 2024 Salı 10:08 - Güncelleme:
DMM uyardı! ''3 senelik kart aidat ve işlem ücreti iadesi'' dolandırıcılığına dikkat
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddiası hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddiasıyla yapılan paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır.

"Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz."

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