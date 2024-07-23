Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddiası hakkında açıklamada bulundu.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddiasıyla yapılan paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır.
"Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz."