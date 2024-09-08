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  • DMM yalanladı: 'Selam vermedi' iddiaları asılsız çıktı
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DMM yalanladı: 'Selam vermedi' iddiaları asılsız çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiasını yalanladı.

8 Eylül 2024 Pazar 23:56 - Güncelleme:
DMM yalanladı: 'Selam vermedi' iddiaları asılsız çıktı
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Merkezden yapılan açıklamada fotoğraftaki askeri personelin Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu belirtildi.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

  • TSK personeli
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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