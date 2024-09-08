DMM yalanladı: 'Selam vermedi' iddiaları asılsız çıktı

Merkezden yapılan açıklamada fotoğraftaki askeri personelin Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu belirtildi.
DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
�� Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 8, 2024
Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri... pic.twitter.com/R6X53U1ENj