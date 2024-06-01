İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den asgari ödeme yapılan kartların kapatılacağı iddiasına yalanlama
Güncel

DMM'den asgari ödeme yapılan kartların kapatılacağı iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
DMM'den asgari ödeme yapılan kartların kapatılacağı iddiasına yalanlama
ABONE OL

DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

  • DMM
  • kart
  • ödeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.