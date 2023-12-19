İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0616
  • EURO
    31,7814
  • ALTIN
    1894.21
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den bir ifşa daha: İsrail'in ''Filistinliler görüntü kurguluyor'' iddiası yalanlandı
Güncel

DMM'den bir ifşa daha: İsrail'in ''Filistinliler görüntü kurguluyor'' iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesapları tarafından yayılan görüntüleri yalanlayarak, 'Filistinliler görüntü kurguluyor' sahtekarlığını ifşa etti.

Star19 Aralık 2023 Salı 00:39 - Güncelleme:
DMM'den bir ifşa daha: İsrail'in ''Filistinliler görüntü kurguluyor'' iddiası yalanlandı
ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İşgalci İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

DMM, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada terör devleti İsrail'in bir yalanını daha ifşa ederek şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin daha önce Ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edilmiştir.

Görüntülerin iddia edildiği gibi Filistin'deki İsrail saldırılarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.