DMM'den bir ifşa daha: İsrail'in ''Filistinliler görüntü kurguluyor'' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İşgalci İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

DMM, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada terör devleti İsrail'in bir yalanını daha ifşa ederek şu ifadelere yer verdi:



İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin daha önce Ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edilmiştir.

Görüntülerin iddia edildiği gibi Filistin'deki İsrail saldırılarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

