MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in istifa ettiğini duyurdu.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası doğru değildir.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir... pic.twitter.com/rPU1vH8DlD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 21, 2024

DMM'DEN YALANLAMA

DMM'den kamuoyunu manipüle eden "MHP'den istifa ettirilen 3 vekille ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye görüntü izletti" iddialarına yalanlama geldi.

DMM'nin paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."