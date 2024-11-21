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DMM'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye istifa eden 3 vekille ilgili görüntü izletti' iddialarına yalanlama: Söz konusu değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) 'MHP'den istifa ettirilen 3 vekille ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye görüntü izletti' iddialarına yalanlama geldi.

21 Kasım 2024 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
DMM'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye istifa eden 3 vekille ilgili görüntü izletti' iddialarına yalanlama: Söz konusu değildir
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in istifa ettiğini duyurdu.

DMM'DEN YALANLAMA

DMM'den kamuoyunu manipüle eden "MHP'den istifa ettirilen 3 vekille ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye görüntü izletti" iddialarına yalanlama geldi.

DMM'nin paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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