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DMM'den ''İngiliz ordu gazisine saldırıldı'' iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Birleşik Krallık medyasının servis ettiği ve tüm dünyada geniş yankı bulan, 'Filistin yanlısı protestocular, 78 yaşındaki İngiliz ordu gazisi Jim Henderson'a saldırdı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

9 Kasım 2023 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
DMM'den ''İngiliz ordu gazisine saldırıldı'' iddiası hakkında açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık medyasının servis ettiği ve tüm dünyada geniş yankı bulan, "Filistin yanlısı protestocular, 78 yaşındaki İngiliz ordu gazisi Jim Henderson'a saldırdı" iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

"'FİLİSTİN YANLISI PROTESTOCULAR, 78 YAŞINDAKİ İNGİLİZ ORDU GAZİSİ JİM HENDERSON'A SALDIRDI' İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Bildirilen ilk olayın istasyondaki protestolarla ilgisinin bulunmadığı belirtilen bilgilendirmede, "İngiltere Ulaştırma Polisi Emniyet Müdür Yardımcısı Sean O'Callaghan tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım Cumartesi günü Edinburgh Waverley İstasyonunda meydana gelen olayla ilgili olarak İngiliz Ulaştırma Polisine iki ayrı suç ihbarı yapıldığı belirtilmiştir. Açıklamada, bildirilen ilk olayın istasyondaki protestolarla ilgisinin bulunmadığı, olayla ilgili Kuzey Lanarkshire'dan 41 yaşında bir şahsın tutuklandığı bildirilmiştir. "Göstericilerin hatıra gelinciği satan bir adama saldırdığı" yönünde gelen ikinci ihbar üzerine CCTV görüntülerinin dedektifler tarafından detaylı bir şekilde incelendiği ve kimliği tespit edilen tanıklarla konuşulduğu ifade edilmiştir." denildi.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirten DMM, "Sonuç olarak soruşturmayı daha ileri götürmek için yeterli kanıt bulunamadığı ve satıcılarının kasıtlı olarak hedef alındığına dair bir durumun tespit edilmediği duyurulmuştur. Birleşik Krallık medyasının servis ettiği ve tüm dünyada geniş yankı bulan, "Filistin yanlısı protestocular, 78 yaşındaki İngiliz ordu gazisi Jim Henderson'a saldırdı" iddiası doğru değildir." dedi.

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