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  • DMM'den İsrail Dışişleri Bakanlığının paylaştığı görüntüler hakkında açıklama
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DMM'den İsrail Dışişleri Bakanlığının paylaştığı görüntüler hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan 'Hamas tarafından öldürülen çocukların dişleri' olduğu ileri sürülen görsellerin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, 'İddiaya konu fotoğrafları inceleyen uzmanlar, kökleri görünen dişlerin kök yapısı ve büyüklüğü açısından çocuk dişi olmadığını belirlemiştir.' bilgisini verdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
DMM'den İsrail Dışişleri Bakanlığının paylaştığı görüntüler hakkında açıklama
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'Bunlar Hamas tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri' iddiası doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu fotoğrafları inceleyen uzmanlar, kökleri görünen dişlerin kök yapısı ve büyüklüğü açısından çocuk dişi olmadığını belirlemiştir.

Uzmanlar fotoğraflarla ilgili, 'Burada görülen dişlerin kök ve kron morfolojileri incelendiğinde, bu dişlerin daimi dişler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca süt dişlerinde köprü protezlerinin uygulama alanı bulunmadığı gibi yine fotoğraflarda görülen daimi dişlerin kron-köprü uygulamalarına uygun bir şekilde prepere edildiği de rahat bir şekilde görülebilmektedir.' tespitinde bulunmuştur."

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