DMM'den İsrail'in provokasyonuna geçit verilmedi: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik iddianın aslı ortaya çıktı

DMM, işgalci İsrailli hesapların manipülatif paylaşımlarını ifşa etti.

DMM, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi" iddiasının doğru olmadığını şu paylaşımla aktardı:

İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz.

İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi" iddiası doğru değildir.



Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.... pic.twitter.com/HOPdPfvuMT