İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9998
  • EURO
    41,1899
  • ALTIN
    3679.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den İsrail'in provokasyonuna geçit verilmedi: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik iddianın aslı ortaya çıktı
Güncel

DMM'den İsrail'in provokasyonuna geçit verilmedi: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik iddianın aslı ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, işgalci İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle, “Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi” iddiasının doğru olmadığını belirtti.

24 Mart 2025 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
DMM'den İsrail'in provokasyonuna geçit verilmedi: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik iddianın aslı ortaya çıktı
ABONE OL

DMM, işgalci İsrailli hesapların manipülatif paylaşımlarını ifşa etti.

DMM, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi" iddiasının doğru olmadığını şu paylaşımla aktardı:

İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz.

  • dezenformasyonla mücadele merkezi
  • israil
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.