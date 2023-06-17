DMM'den ''Kapalı taş ocağı, sahibi AK Parti'den vekil seçilince açıldı'' iddiasına yalanlama

"Kapalı taş ocağı, sahibi AK Parti'den vekil seçilince açıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Kapalı taş ocağı, sahibi AK Parti'den vekil seçilince açıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İddialar üzerine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü teknik ekiplerince bahsi geçen alanda inceleme ve denetim yapılmıştır.

Yapılan inceleme ve denetimler neticesinde; Sakarya ili, Hendek ilçesi, Kızanlık Mahallesi'nde bahsi geçen taş ocağında iddia edildiği gibi bir faaliyete rastlanmamıştır.

Habere konu olan firmanın aynı bölgede farklı ruhsat sahası içinde 2013 yılında ÇED izni alınmış bir ocağı mevcut olup çalışmaları yasal çerçevede devam etmektedir.

"Kapalı taş ocağı, sahibi AK Parti'den vekil seçilince açıldı" iddiası doğru değildir.