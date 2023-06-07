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DMM'den ''Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

7 Haziran 2023 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
DMM'den ''Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı'' iddiasına yalanlama
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Sosyal medyadaki bazı hesaplar, Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasını gündeme getirdi. İddianın farklı hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiası doğru değildir.

Aynı iddianın geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirildiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Kuleli Askeri Lisesi
  • sosyal medya

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