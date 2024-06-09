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DMM'den provokasyona geçit yok: YKS soruları çalındı iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sorularının daha önceden sosyal medyada paylaşıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

AA9 Haziran 2024 Pazar 18:51 - Güncelleme:
DMM'den provokasyona geçit yok: YKS soruları çalındı iddiasına yalanlama
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DMM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sorularının, sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, "YKS sorularının sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı" yönündeki iddialar ve bu konuda sosyal medyada yer alan görsellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 YKS ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) 'materyal web' sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."

  • dezenformasyonla mücadele
  • YKS 2024
  • sosyal medya iddiaları

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