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DMM'den ''Suriyeli sığınmacılar görevlilere saldırdı'' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili 'Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA18 Haziran 2024 Salı 22:19 - Güncelleme:
DMM'den ''Suriyeli sığınmacılar görevlilere saldırdı'' iddialarına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

"Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Mesire Alanı'nda, özel güvenlik görevlileri ile bazı şahıslar arasında mangal yakma nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.

Olayla ilgili yapılan adli tahkikatta güvenlik görevlileri ile kavga edenlerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türk vatandaşı olduğu belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."

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