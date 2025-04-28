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DMM'den 'Türkiye, Pakistan'a silah gönderdi' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği' iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
DMM'den 'Türkiye, Pakistan'a silah gönderdi' iddiasına yalanlama
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DMM'den yapılan açıklamada Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yaparak belirlenen rotasında hareket ettiği ifade edildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, " Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi." iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

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