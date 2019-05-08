DMUK Toplantısına Ankara ev sahipliği yaptı

Türkiye, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu'nun kuruluşundan bu yana en geniş katılımlı yıllık toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, basına kapalı olarak dün başkentte düzenlenen DMUK Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu Toplantısı'na 51 ülke, diğer ortaklar ile Birleşmiş Milletler dahil 11 uluslararası ve bölgesel kuruluş ve sivil toplum örgütünden 170'i aşkın katılımcı iştirak etti.

DEAŞ ile mücadele etmek amacıyla Eylül 2014'de kurulan, Türkiye ve bazı bölgesel kuruluşlar dahil, 79 üyeden oluşan DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nda Kuveyt ve Hollanda ile Türkiye'nin eşbaşkanlık yaptığı Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) Çalışma Grubu'nun dün düzenlenen toplantısı, çalışma grubunun tesis edilmesinden bu yana en geniş katılımlı toplantı oldu.

Toplantının açılışında katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasında, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ortaklık kurulmasının sakıncalarına değinerek, YTS'lerin vatandaşlıktan çıkartılması gibi palyatif önlemlerin, uzun vadede doğuracağı güvenlik sakıncalarına dikkati çektiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun ayrıca, DEAŞ'in ve diğer terör örgütlerinin oluşumuna neden olan ana nedenler ortadan kaldırılamadığı müddetçe, terör örgütleriyle mücadelenin tamamen kazanılamayacağını belirttiği ve terörizmin her türlüsüyle mücadelenin önemini vurguladığı kaydedildi.

Toplantıda katılımcıların, YTS'lerin seyahatlerinin engellenmesi, bu bağlamda bilgi paylaşımının iyileştirilmesi, Irak ve Suriye'deki YTS'lerin anavatanlarına sınır dışı edilmeleri, savaş alanında delillerin toplanması, kadın ve çocuklar dahil yabancı terörist savaşçıların tabi olacakları adli süreçler, cezaevlerinde radikalleşmeyle mücadele ile topluma yeniden kazandırılmaları konuları üzerinde durduğu vurgulandı.

Türkiye'nin ilgili kurumlarının da kapsamlı sunumlar ile katılımcılara DEAŞ ve YTS'lere yönelik alınan çok boyutlu önlemleri paylaştığı belirtildi.