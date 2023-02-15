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Dobraca: Keşke daha çok sayıda insanı kurtarabilseydik

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 10 ili etkileyen depremlerde, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen Bosna Hersek arama kurtarma ekibi başkanı Fahrudin Dobraca, 'Keşke daha çok sayıda insanı kurtarabilseydik. Sizin acınız bizim acımızdır. Bunu tüm yüreğimizle paylaşıyoruz.' dedi. 'Çok zor şeyler yaşadık, gördük dolayısıyla konuşmak o kadar kolay olmuyor.' ifadelerini kullanan Dobraca, bölgede çalışmaya devam eden ekiplere başarılar diledi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Dobraca: Keşke daha çok sayıda insanı kurtarabilseydik
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Hatay'daki çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 20 kişilik ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı.

Ekibin başkanı Dobraca, depremden çok etkilendiğini, bunu kelimelerle ifade etmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde karşılaştıkları manzaradan ekibin de çok etkilendiğini dile getiren Dobraca, "Ekip olarak elimizden geleni yaptık. Enkazdan 10 kişiyi canlı çıkardık. Çok sayıda ölü de çıkardık. Elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Keşke daha çok sayıda insanı kurtarabilseydik. Sizin acınız bizim acımızdır. Bunu tüm yüreğimizle paylaşıyoruz." dedi.

"Çok zor şeyler yaşadık, gördük dolayısıyla konuşmak o kadar kolay olmuyor." ifadelerini kullanan Dobraca, bölgede çalışmaya devam eden ekiplere başarılar diledi.

Dobraca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde arama kurtarma eğitimi aldıklarını anlattı.

- "NORMALDE BURAYA TATBİKAT İÇİN GELECEKTİK"

Dobraca, "Saraybosna'da 6 yıllık eğitim aldık. 20 kişilik bir ekibiz. Normalde buraya tatbikat için gelecektik. Deprem olunca hemen çağrıldık. Ekip olarak hazırdık. Aldığımız eğitimi sahada gösterdik." diye konuştu.

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