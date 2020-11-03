Doç. Dr. Çetin: Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler

AA 03 Kasım 2020 Salı 11:44 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:02

Dr. Çetin, pandemi hastanesine dönüştürülen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özveriyle görevini yaparken Kovid-19'a yakalandı. Kendisinin yanı sıra eşi ve 3 çocuğunun da test sonucu pozitif çıkan Çetin, 3 ay önce ailesiyle koronavirüsü yenmeyi başardı.

14 günlük karantina sürecinin ardından görevinin başına yeniden dönen, immün plazma bağışında bulunan Çetin, hem kendisinin hem de hastaların virüsle mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Çetin, AA muhabirine, salgınla mücadelede sağlık çalışanları olarak en ön safta yer aldıklarını belirterek, virüsü insanlardan uzak tutmak için çaba gösterirken virüse yakalandığını söyledi.

Virüse yoğun bakım ziyaretleri veya yatan hasta yakınlarına bilgi verirken yakalanmış olabileceğini belirten Çetin, salgın sürecinin sağlık çalışanlarını da psikolojik olarak zorladığını aktardı.

Abdurrahman Çetin, şunları söyledi:

"Testin sonucu sürpriz olmadı. İlk etapta baş ve eklem ağrısı, iştahsızlık başladı. Terleme ve nefeste de hafif bir darlık oluştu. Daha sonra öksürük başladı. 3-5 gün boyunca evde kendimi karantinaya aldım, ilaçlarımı aldım fakat öksürüğümün artması ile arkadaşlarımın da önerisi ile film çektirdiğimde akciğerimde tutulum olduğunu gördüm. Akciğerlerimde tutulum olunca endişelendim. Ne zaman fenalaşacağınız belli olmuyor. O yüzden endişeliydim. Uykusuzluğum, gece yarısı uykudan uyandığım çok oldu. Birden uykuya dalacakken irkildiğim de çok oldu."

- "HASTALARIMA HİZMET VERMEYE BAŞLADIM, MUTLUYUM"

Zorlu bir süreç atlattığını anlatan Çetin, "Bu süreçte 'Bir daha arkadaşlarımın arasına katılabilir miyim?', 'Bir daha iş ortamıma dönebilecek miyim?, 'Hastalarıma yardımcı olabilecek miyim?' endişesi oluştu bende. Allah'a binlerce şükür tedavi olumlu yanıt verince testim negatife dönüştü. 2 test yaptırdım ve ikisi de negatif olunca yeniden işimin başına döndüm, hastalarıma hizmet vermeye başladım, mutluyum." diye konuştu.

- "EŞİM VE ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYORDU"

Çetin, hastalıkla mücadele ederken hayatının değişeceğini hissettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Beni bekleyen sıkıntıları gözümün önüne getirdim. Bir aileniz, eşiniz, çocuğunuz var. İşin nereye varacağını bilemiyorsunuz ve önünüzde de örnekler var. Bir sürü sıkıntı yaşayan sağlık çalışanımız oldu. Onlardan biri mi olacağız endişesi sardı. Çocuklarımın hepsini izole etmeye çalıştım ama onların da testi pozitifti. Allah'a şükür bir sorun yaşamadılar. Bu sürede ölüm hissini yaşadım. Eşim ve çocuklarım gözümün önüne geliyordu. Bundan sonra onlar ne yapacak? Kaderimizde ne varsa yaşayacağız ama çocuklar da küçük olunca ciddi bir şekilde endişelendim. Allah'a şükür şimdi durumumuz iyi."

Çetin, virüsün ciddiye alınması gerektiğine işaret ederek, hem kendi yaşadığı hem de hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastalarda bu zorlu sürece tanıklık ettiğini bildirdi.

Kovid-19'un çok çeşitli şekillerde insanları etkilediğini, hastalığın seyrinin ağır ilerleyebildiğini ifade eden Çetin, "Allah yardımcıları olsun çok zor. Yakınları da zaten ayrı bir travma yaşıyor. Her gün bize 'Hastamıza ne oldu?' diye soruyorlar. Hasta ile diyaloğa giremedikleri için çok zor durumdalar. Entübe, oksijen alan hastalarımız var. Onların gözünde dışarıdan bir nefes alma isteğini görebiliyoruz. Onlara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler." şeklinde konuştu.

- "PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDUM"

Çetin, bu hastalığı bizzat yaşayınca, bu travmayı, zorluklarını da gördüğünü dile getirerek, immün plazma bağışında bulunduğunu belirtti. Plazma bağışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çetin, hastalığı geçiren vatandaşlara da bağışta bulunmaları çağrısı yaptı.

Çetin, "Bu süreci yaşayan biri olarak hastanın ve hasta yakınlarının ne istediğini biliyorum. Empati yaparak görevimi sürdürüyorum. Allah ömür verdiği sürece hizmet vermeye, çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

VİRÜSE YAKALANMAMAK İÇİN UYGULANACAK KURALLARIN ÇOK BASİT OLDUĞUNU AKTARAN ÇETİN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına kesinlikle riayet etmemiz lazım. Buna dikkat edildiği zaman sağlık çalışanlarının yükü biraz daha hafifleyecek, yoğun bakımdaki hasta sayımız da azalacaktır. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Vatandaşlar da üzerine düşen görevi yaparsa bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde atlatılacağına inanıyoruz."