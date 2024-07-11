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Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2024 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti
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Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2024 Cuma saat 10:30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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