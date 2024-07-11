Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkılarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.
12 Temmuz 2024 Cuma saat 10:30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.