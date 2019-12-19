İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9366
  • EURO
    6,6158
  • ALTIN
    281.385
  • BIST100
    110637
Güncel

Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı aldığı iddia edildi

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı iddia edildi.

19.12.2019  14:06 - Güncelleme: 19.12.2019  14:07
İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
 
Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı iddia edildi.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam saatlerinde Doğa Koleji'ne ilişkin yaptığı açıklamada, basın mensuplarının "Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?" sorusu üzerine, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak somut olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını vurguladı.
 
Doğa Koleji ile ilgili ekonomik tablonun büyüklüğünün satış ve devir işlemlerinin uzamasına yol açtığına işaret eden Selçuk, "Satış ve devire dair görüşmelerin özellikle tam da bugünlerde çok etkin bir biçimde yürütüldüğünü takip ediyoruz. Bu konularla ilgili taraflarla temas halindeyiz ve çok yakın bir süre içerisinde de satış yönünde bir çözümün ortaya çıkması için de yetkilerimiz ve sorumluluklarımız dahilinde gereken tedbirleri de alıyoruz. Bu anlamda temennimiz, satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup, kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını da ifade etmek isterim. Kamu kaynakları, kamu kurumlarının yetkin hale gelmesi ve daha işlevsel olması için elbette yönlendirilecektir." diye konuştu.  

Muhalefete tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu´nda CHP´li Özkoç´a ´hodri meydan´

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

İsveç onu konuşuyor
İsveç onu konuşuyor

İsveç onu konuşuyor

AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiler
AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiler

AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiler

Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı Akdeniz hamlesi
Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı Akdeniz hamlesi

Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı Akdeniz hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.