19.12.2019 14:06 - Güncelleme: 19.12.2019 14:07

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam saatlerinde Doğa Koleji'ne ilişkin yaptığı açıklamada, basın mensuplarının "Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?" sorusu üzerine, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak somut olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını vurguladı.

Doğa Koleji ile ilgili ekonomik tablonun büyüklüğünün satış ve devir işlemlerinin uzamasına yol açtığına işaret eden Selçuk, "Satış ve devire dair görüşmelerin özellikle tam da bugünlerde çok etkin bir biçimde yürütüldüğünü takip ediyoruz. Bu konularla ilgili taraflarla temas halindeyiz ve çok yakın bir süre içerisinde de satış yönünde bir çözümün ortaya çıkması için de yetkilerimiz ve sorumluluklarımız dahilinde gereken tedbirleri de alıyoruz. Bu anlamda temennimiz, satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup, kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını da ifade etmek isterim. Kamu kaynakları, kamu kurumlarının yetkin hale gelmesi ve daha işlevsel olması için elbette yönlendirilecektir." diye konuştu.