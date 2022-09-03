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Güncel

Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylünün ekmek kapısı oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köy merasında yetişen ayı mantarlarını toplayarak tüccarlara satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyor. Ayı mantarları Çanakkale'de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

IHA3 Eylül 2022 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyü merasında çıkan ayı mantarlarını köylüler toplayarak gelir elde ediyor. Ayı mantarlarının kilosunu 60 liradan satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyorlar. Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar toplayabildiğini belirten Osman Sayan, "Kendi köyümüzün meralarında yetişen ayı mantarı dediğimiz mantarı topluyoruz. Köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Kilo fiyatı değişkenlik gösteriyor 50-60 lira. Günlük bir kişi 5 ila 10 kilo mantar toplayabiliyor" dedi.

Ayı mantarları Çanakkale'de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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