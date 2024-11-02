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Doğal gaz dağıtım hattında yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğal gaz dağıtım borusunun delinmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
Doğal gaz dağıtım hattında yangın
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Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta doğal gaz dağıtım hattında gerçekleştirilen çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu alev aldı.

Gaz sızıntısının olduğu yerden yükselen alevler, yan taraftaki tek katlı evin çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evin çatısındaki yangını büyümeden söndürdü.

Delinen boru hattından çıkan alevlerin eve zarar vermemesi için evin dış cephesine su sıkıldı.

Doğal gaz dağıtım şirketinden gelen ekiplerin gazı kesmesi üzerine boru hattındaki yangın söndürüldü.

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