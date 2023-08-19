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Doğal gaz dağıtım lisanslarına yönelik tedbirler belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilerin korunması amacıyla doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirleri belirledi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 08:56 - Güncelleme:
Doğal gaz dağıtım lisanslarına yönelik tedbirler belirlendi
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EPDK'nin "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, dağıtım şirketlerinin aykırılıkları itiyat edinmesi, faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi, faaliyetin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi durumlarda, hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması amacıyla tedbirler alınabilecek.

Yönetmelik kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda şirketin lisans iptalinin zorunlu hale geldiğinin tespiti halinde, dağıtım lisansı kurul kararında belirtilen süre sonunda iptal edilebilecek.

Kurul tarafından lisans iptaline karar verilmesi halinde, 120 gün içinde şebeke satış ihalesine çıkılması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla bir ihale komisyonu kurulacak. Karar kapsamında, şebeke satışının gerçekleştirilerek yeni lisans sahibinin belirlenmesine kadar hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirler belirlenecek.

Ayrıca, eski lisans sahibinin yükümlülükleri ve sorumlulukları, yeni lisansın verilme tarihine kadar devam edecek.

  • enerji koruma
  • gaz lisansı
  • tüketici tedbirleri

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