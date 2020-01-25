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Güncel

Doğal gaz faturası fazla gelmesin diye kömür alan öğrenciler, polisi ayağa kaldırdı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde doğal gaz faturası yüksek gelmesin diye kömür alan öğrenciler, ev sahibinin ‘Zehirlendiler’ ihbarıyla polisi ayağa kaldırdı.

IHA25.01.2020  16:26 - Güncelleme: 25.01.2020  16:26

İlginç olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6434 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre evini öğrencilere kiralayan ev sahibi, mantolama çalışmalarını takip etmek için bugün Serinhisar ilçesinden kent merkezine geldi. Gençlerin balkonunda kömürü gören ev sahibi, sinirlenince polisi aradı. ‘Balkonda kömür var. Ben bacayı iptal ettirdim. Zehirlenmiş olabilirler. Telefonlarına cevap vermiyorlar’ ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler kısa süre sonra bir öğrenciye ulaşmayı başardı. Memleketlerinde oldukları öğrenilen öğrencilere ev sahibi telefonda fırça attı.

Kalp hastası olduğunu söyleyen ev sahibi kadın, "Buraya niye soba kuruyorsunuz. Ben bacayı iptal ettirdim. Çıkın o zaman evden’ diyerek tepki gösterdi.

Gençlerin cevap vermesi üzerine rahat bir nefes alan ekipler normale döndü.

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