''Doğal gaza yüzde 224 zam'' iddiasına yalanlama: Yüzde 1 artış yapıldı

Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk gelmektedir.

Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır.

"Doğal yüzde 224 zam geldi" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.