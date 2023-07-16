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  • ''Doğal gaza yüzde 224 zam'' iddiasına yalanlama: Yüzde 1 artış yapıldı
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''Doğal gaza yüzde 224 zam'' iddiasına yalanlama: Yüzde 1 artış yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi” iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk gelmektedir.' denildi.

16 Temmuz 2023 Pazar 17:55 - Güncelleme:
''Doğal gaza yüzde 224 zam'' iddiasına yalanlama: Yüzde 1 artış yapıldı
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Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

"YÜZDE 224 DEĞİL YÜZDE 1 ARTIŞ YAŞANDI"

Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk gelmektedir.

Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır.

"Doğal yüzde 224 zam geldi" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

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