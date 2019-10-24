Doğal gazda haksız ödemeye son

SERTİFİKALARA DÜZEN

EPDK ayrıca doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde japon yapıştırıcısı gibi standart dışı maddeler kullanılarak gaz kaçaklarının kapatıldığını belirledi. Standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikaları EPDK tarafından iptal edildi. Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunduklarının anlaşılması üzerine de yönetmelik değiştirildi. Buna göre sertifikası iptal edilen ve sorumluluğu bulunan çalışanlar, iptal tarihinden 1 yıl sonrasına kadar yeni sertifika alamayacak.