Doğal gazda haksız ödemeye son
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli karar aldı. İlk karara göre, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak.
SERTİFİKALARA DÜZEN
EPDK ayrıca doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde japon yapıştırıcısı gibi standart dışı maddeler kullanılarak gaz kaçaklarının kapatıldığını belirledi. Standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikaları EPDK tarafından iptal edildi. Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunduklarının anlaşılması üzerine de yönetmelik değiştirildi. Buna göre sertifikası iptal edilen ve sorumluluğu bulunan çalışanlar, iptal tarihinden 1 yıl sonrasına kadar yeni sertifika alamayacak.
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