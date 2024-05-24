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Doğal gazda yeni rekor... Bakan Bayraktar: 2 milyon haneye yetecek kadar üretiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetleri kapsamında temmuzda yeni keşif haberi vermeyi umduklarını belirtti. Bakan Bayraktar, doğal gaz üretiminin günlük 5 milyon metreküpe ulaştığını, böylece 2 milyon haneye yetecek gazın buradan üretildiğini dile getirdi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Doğal gazda yeni rekor... Bakan Bayraktar: 2 milyon haneye yetecek kadar üretiyoruz
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Bayraktar, Haber Türk kanalında katıldığı programda, enerji sektöründeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Karadeniz'de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bayraktar, doğal gaz üretiminin günlük 5 milyon metreküpe ulaştığını, böylece 2 milyon haneye yetecek gazın buradan üretildiğini dile getirdi.

Bakan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp üretim planladıklarını, yapılan yeni keşifler sayesinde ise 2028'de konutların doğal gaz talebinin hepsinin yerli üretimle karşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Karadeniz'de saha geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Sakarya Gaz Sahası yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan. Üretim yaptığımız kısım ise 2 bin 200 kilometre karelik alan. Toplam sahanın yüzde 25'inde keşif yaptık ve üretime döndürdük. Alanın geri kısmında keşif faaliyetleri devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nı tümüyle tanımaya başladık. Keşifler var, yeni sondajlar yapıyoruz. İnşallah Göktepe-1 ve Göktepe-2'nin olduğu bölgeden bir keşif haberini temmuz ayında milletimize müjde olarak vermeyi düşünüyoruz."

Bayraktar, doğal gazda merkez olmaya yönelik çalışmaların da sürdüğüne dikkati çekerek, yeni kanun kapsamında ülkenin artık doğal gazını sıvılaştırılmış olarak da diğer ülkelere satabileceğini söyledi.

Petrol üretiminde ise Gabar bölgesinde önemli yol katedildiğini vurgulayan Bayraktar, 37 kuyuda, günlük 42 bin 500 varil üretim seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

  • doğal gaz
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