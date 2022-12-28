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Tuzla'da doğalgaz borusu patladı, Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durduruldu

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Tuzla'da doğalgaz borusu patladı, Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durduruldu
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İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.

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