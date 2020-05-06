Doğalgaz faturasına nasıl itiraz edilir? Yüksek doğalgaz faturaları nereye şikayet edilir? EPDK'dan İGDAŞ'a fatura itirazı!

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:52

Doğalgaz faturasına gelen itirazlar sonrası İGDAŞ'tan sayaçların okunduğu ve yüksek faturaların müşteri kullanımı sonucu olduğu belirtildi. Bunun üzerine EPDK Başkanı Yılmaz, İstanbul'da abonelerin şikayetleri üzerine doğal gaz faturalarının incelendiğini belirterek, "Mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar internette 'Doğalgaz faturasına nasıl itiraz edilir?' şeklinde arama yapmaya başladı. İşte EPDK'nın İGDAŞ'a yaptığı fatura itirazı ve yüksek doğalgaz faturalarının şikayet edildiği mecralar.

YÜKSEK DOĞALGAZ FATURASI NEREYE VE NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Kullanımdan dolayı kaynaklanmayan yüksek doğalgaz faturaları için sağlayıcı firmaya itiraz edilir. Yaşadığınız şehrin ve doğalgaz sağlayıcınızın internet sitesinden 'fatura itirazı' kısmından işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İGDAŞ DOĞALGAZ FATURA İTİRAZI İÇİN TIKLAYINIZ

EPDK'DAN İGDAŞ'A FATURA İTİRAZI!

Yüksek Doğal Gaz Faturalarına Vatandaşlar İsyan Etmişti. Nisan ayında yüksek doğal gaz faturalarına gelen tepkilerin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İGDAŞ hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ'ın İstanbul'daki abonelere 40-45 günlük fatura kestiğini belirterek, gerekenin yapılacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasına geçildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin büyük bölümünde elektrik ve doğal gaz faturalarının düzenlenmesi için sayaçların okunduğu belirtilen açıklamada, İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelendiği ve İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelere fatura düzenlediğinin tespit edildiği vurgulandı.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelere kesilecek faturaların kapsamının ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerektiği hatırlatılarak, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz el birliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz. Doğal gaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz.

Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz. Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız."

DOĞALGAZ FATURASI İTİRAZI HANGİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞİR?

Eksik veya fazla faturalandırma durumunda Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin Madde 51- "Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, 49 uncu maddeye göre belirlenecek gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir." hükmü gereği yapılır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 52 "Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir.