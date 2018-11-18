Doğaseverlerin Kaçkarlar'daki durağı Zil Kale

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde sarp bir kaya üzerine kurulu Zil Kale, denizden 750, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikteki görkemli manzarasıyla ilgi görüyor.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Mayıs 2013'te verdiği konserin ardından tanınırlığı artan Zil Kale, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının "kulturportali" adlı internet adresi üzerinden yapılan ankette Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasında birinci sırada yer aldı.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafede, 14. veya 15. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Zil Kale'ye ilgi son yıllarda arttı.

Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken, eteklerinde canlılığını koruyan sonbahar renkleriyle iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede, Zil Kale turistlerin en gözde mekanları arasında yer alıyor.

Bölgedeki görsel şöleni tepeden izleme olanağı sağlayan kale, ziyaretçi sayısındaki artış dolayısıyla gündüz saatlerinde açık tutuluyor.