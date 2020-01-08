08.01.2020 16:05 - Güncelleme: 08.01.2020 16:05

Tv8 ekranlarının yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm dizi takipçileri Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun ev kaderindir dizisi ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekranlara kilitledi. Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM VAR MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrar bölümü bu akşam ekranla gelecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümü 15 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.