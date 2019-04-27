Doğmamış bebeğini öldürdüren baba tutuklandı
Adana'da birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbederek karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- AA
Adana'da, birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbederek karnındaki bebeğinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde H.A'nın (20) karnındaki 8 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dün gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Tedavisi süren H.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
A.Ç, birlikte yaşadığı H.A'yı (20) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirmiş, 8 aylık hamile olduğu belirlenen kadının bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Kadının baş kısmındaki darp izleri nedeniyle doktorların durumu polise bildirmesiyle A.Ç. gözaltına alınmıştı.
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