Doğru, hızlı ve tarafsız haberin adresi Star artık daha güçlü

31.12.2019 02:11 - Güncelleme: 31.12.2019 08:01

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi, bugünden itibaren dijital medyada yoluna daha güçlü olarak devam edecek. Türkiye’nin içeride ve dışarıda istiklal mücadelesi verdiği dönemde, devletinin ve milletinin yanında duran, kirli oyunları gün yüzüne çıkaran Star, basılı medya hayatına bugünden itibaren son veriyor. Alınan karar doğrultusunda Star, dijital medya hayatına devam ederek ‘Milli İradenin Sesi’ni daha gür haykıracak.

AKTİF HABERCİLİK

Star.com.tr, aktif habercilik, mevcut içerikleri ve güçlü yazar kadrosuyla, yeni dönemde dijital dünyada adından sıkça söz ettirecek. Star.com.tr adresinden yayın yapan dijital mecrada görsellik ön planda. Türkiye’deki internet haber sitelerinde yer alan başlık ile içerik uyuşmazlığı, tıklama hastalığı ve çözünürlüğü düşük videolar Star.com.tr’de bulunmuyor. Haberlerin sadece anlık hallerinin yayınlanmadığı Star.com.tr’de, haberin geri beslemesi yani daha önce haberle ilgili diğer konular da okuyucuya bir kütüphane özeni ile sunuluyor. Star.com.tr editörlerinin verdiği bilgiye göre savunma sanayi ile ilgili bir haberde, ATAK Helikopteri söz konusu ise, sadece ATAK’ın yeni teslimatı yer almıyor. Aynı zamanda haber sayfasında yine o yıl savunma sanayindeki tüm gelişmeler de okuyucunun önüne yararlanacağı bir kaynak olarak dökülüyor.





VİDEO ARŞİVİ

Haberlerin tümünün 12007e 675 ebadındaki büyük görsellerle sunulduğu sitede, bir de video galeri bulunuyor. İlgili haberin ham videolarının yer aldığı site de, aynı zamanda bir haber arşivi olarak işlem görürken, aylar boyunca videolar en çok izlenen yapımlar olarak kayıtlara geçiyor.



ANLIK YORUMLAR



Yazılarıyla okurların ufkunu genişleten, gündeme ilişkin değerlendirmeleriyle yaşama ışık tutan yazarlarda Star.com.tr’de. Ayrıca editörlerle birlikte son dakika gelişmeleri hakkında da aktif şekilde yorum, yazı ve haberlere imza atarak dijital haberciliğin çıtasını yükseltiyor.



SON DAKİKADA ÖNCÜ

Star.com.tr’de son dakika haberleri de çok okunan bölümlerin başında geliyor. Tıpkı manşetlerde olduğu gibi son dakika haberleri için de Türkiye ve dünyadaki tüm ajanslardan anlık veriler alınırken, bunu en hızlı ve doğru şekilde okuyucuya iletmek için foto galerileri ve videolar oluşturuluyor.

ÇITA YÜKSELİYOR

Star.com.tr’nin TürkMedya Dijital birimine ait Haber ve Spor Merkezleri’nden gelen haber ve yazar görüşleri de okuyucunun ilgisine sunuluyor. Star.com.tr’de raporlar ve uzman görüşlerine dayanan özel haberler titizlikle hazırlanıyor. Haber dosyaları, dijital haberciliği bir adım daha ileriye taşıyor.