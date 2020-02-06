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TBMM Başkanı Şentop'dan Başbuğ'a cevap! 'Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili olarak, 'Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor' ifadelerini kullandı.

06.02.2020  22:34 - Güncelleme: 06.02.2020  22:35

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞE İÇERİSİNDE HAREKET EDERLERSE"

Mustafa Şentop, "Milletvekilleri yasama ve denetleme faaliyetleri içim millet tarafından seçilmiş kişilerdir. Endişe içerisinde hareket ederlerse işler düzgün yürüyemez." dedi.

"DOĞRUDAN PARLAMENTOYU HEDEF ALMAKTIR."

Şentop, "(İlker Başbuğ'un FETÖ iddiası) İtham edilmeleri yanlıştır. Bu konuda çalışmalar yaptık. Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor. Açıklamalar olayların kronolojisine aykırı" ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU

Mustafa Şentop, "FETÖ ile mücadele konusunda komisyonlarla sonuç alınamamıştır. Diğer ayaklarla mücadele nasılsa o şekilde devam etmeli. FETÖ'cüler esas olarak bürokrasiyi hedef almıştır." dedi.

AP'DEKİ PKK TOPLANTISI

Avrupa Parlamentosu'ndaki PKK toplantısıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Çifte standardı da aşan çok yüzlü yaklaşımları var. Uluslararası terör örgütleri müsamaha ile var olabiliyor. İnsanlara karşı zarar veren terör örgütlerine karşı mücadelede beraber olmalıyız. Ancak kendilerine zarar vermeyen terör örgütlerini destekliyorlar." dedi.

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