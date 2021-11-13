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Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yılda bir gerçekleştirilen 'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını duyurdu.

DHA13 Kasım 2021 Cumartesi 16:38 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:39
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz'de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata; 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dahil yaklaşık 5 bin personel katıldı" denildi.

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