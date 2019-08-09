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Doğu Akdeniz çıkarması

Türkiye, ‘Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Bakan Akar ve Genelkurmay komuta kademesiyle çıkarma yaparak tüm dünyaya ‘buradayız’ mesajı verdi.

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Türkiye'nin Fatih ve Yavuz gemileriyle sondaj yaptığı Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren Barbaros Sismik gemisine Oruç Reis’in de katılmaya hazırlandığı sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Kıbrıs’a çıkarma yaptı. 

F-16’LAR GEÇİŞ YAPTI

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD’nin Atina’da yaptığı Türkiye’yi dışlayan zirvenin hemen ertesinde KKTC’ye gelen Akar ve komutanlar yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nın açılış ve Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıldönümü törenlerine katıldı. Akar ve komutanlar, dün ilk olarak anıtın açılışı için Gemikonağı bölgesine geçti. Alana gelişlerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve komutanların yanı sıra törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, parti temsilcileri ile Topel’in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’ların geçiş yaptığı törende bazı vatandaşlar, Bakan Akar ve komutanların yanına gelerek onları görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Akar ve komutanlar ardından Erenköy Şehitliği’ne geçti. Akar buradaki törende yaptığı konuşmada tüm dünyaya ‘Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’siz hiçbir girişim olamaz’ mesajı verdi. 

BARIŞIN TEMİNATI

Türkiye ve Kıbrıs Türkünün  barış, istikrar ve huzur için elini uzattığını vurgulayan Akar, şöyle konuştu: “Bu ele cevap bekliyoruz. Biz; başta Rumlar olmak üzere ilgili tüm kesimlerin bu uzlaşmacı ve samimi yaklaşımlarımızı anlamalarını ve aynı şekilde davranmalarını umuyoruz. Böylece Ada’da yeni barış hikayeleri yazılabileceğini umut ediyoruz, düşünüyoruz. Bununla birlikte bölgede barış, istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı, garantörü olan Türkiye; hem kendisinin hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda korumuş ve korumaya devam edecektir. 

GÖZ YUMMAYIZ 

Bir oldubitti ile haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir. Biz bir taraftan iyi niyetle uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane şekilde, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini beklerken, talep ederken, arzu ederken, teşvik ve telkin ederken diğer taraftan da bunun hiçbir şekilde bir zafiyet olarak anlaşılmamasını, yanlış hesaplara gidilmemesini, bizim gücümüzün, kuvvetimizin test edilememesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz.”  

Haklarımızı koruyacağız

Milli Savunma Bakanı Akar,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Akar, “Bizim Kıbrıs Türk halkı ile kader birliğimiz var” dedi. Akıncı da görüşmede bugünRum lider Anastasiadis ile görüşeceğini belirterek “Yine elbette haklarımızı korumanın bilinci ve kararlılığı içinde gideceğiz” dedi.

1974’teki aynı duyguyla buradayız 

Akar Kıbrıslılara “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak 1964’te Erenköy’de, 1974’te Barış Harekatı’nda nasıl yanınızdaysak, çektiğiniz acılara, uğradığınız zulme nasıl sessiz kalmadıysak, bugün de aynı duygularla buradayız” diye seslendi. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine değinen Akar, Türkiye’nin bu faaliyetleri sürdüreceğini belirterek “Hedefimiz; adada barışı, istikrarı ve huzuru kalıcı hale getirmektir. Bütün gayretimiz, amacımız, temel düşüncemiz, hareket noktamız budur” dedi.

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