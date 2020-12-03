Doğu Akdeniz sessizliğe büründü

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.

Mersin

Mersin’de sokakların sakin olduğu gözlendi. Gün içerisinde yaya yoğunluğu olan Özgecan Aslan Barış, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarında sessizlik hakim oldu. Kentte önlem alan polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Adnan Menderes ve İsmet İnönü bulvarları üzerindeki kavşaklarda uygulama yaptı. Yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı. İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir, Ulu Cami ve Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü. Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı. Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.