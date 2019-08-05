Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren Fatih ve Yavuz Sondaj Gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin kendilerine güç verdiğini ifade etti. “Bu, son dönemde Türkiye’nin sahada ve masada güçlü diplomasisinin bir sonucudur” diyen Taçoy “Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki durumu ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde sahiplendiğini bizlere bir kez daha göstermiştir. Sayın Erdoğan’ın, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı, ‘Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, KKTC’nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı dönemde icra ediyoruz’ yönündeki ifadeleri bizlere büyük güç vermektedir. Dünyanın haksız şekilde izolasyonlarına maruz kalan, Rumların yaşam hakkı tanımamak noktasında adım attığı dönemlerde, Türkiye’miz her zaman yanımızda yer almıştır. KKTC’ye yönelik tehditler ve şantajlara da gerekli cevaplar net şekilde verilmiştir, verilecektir de. Hiçbir yaptırım tehdidi haklı davasından Türkiye’yi ve Kıbrıslı Türkleri vazgeçiremeyecektir” diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

OLDUBİTTİYE İZİN YOK

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in “Doğu Akdeniz topyekûn 82 milyonun meselesidir. Bir memleket meselesidir. Türkiye’nin ve KKTC’nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz” açıklamasını da hatırlatıp tekrarlayan Taçoy “Sayın Dönmez ile süreçleri yakından takip ediyoruz. Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye izin verilmeyecektir” dedi.

BARIŞ ADASI OLMALI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etme noktasında attıkları adımlardan geri durmadığına işaret eden Taçoy “GKRY, Yunanistan, İsrail, Mısır işbirliği ile atılan adımları yakından izliyoruz. Rumlar, ‘Ada’nın tek sahibi’ gibi hareket ediyor. Buna da yanına aldığı ülkelere destek veriyor. Bu doğru değildir” dedi. İsrail, Yunanistan ve Mısır’a, ‘Kıbrıs’ta Rumların oyununa gelerek bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi Türkiye’yi karşınıza almayın’ uyarısında bulunan Bakan Taçoy “Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı, bölgedeki haklarından asla vazgeçmeyecektir. Bizler, Doğu Akdeniz’in bir barış adası olmasını arzuluyoruz. Gerginliği desteklemiyoruz. Adilce yapılacak paylaşımlarla, gelecek için önemli adımlar atabiliriz. Kimsenin varlığında da gözümüz yoktur. Yaptığımız ve yapacağımız, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmaktır. O nedenle, Doğu Akdeniz’de ilgili ülkeler, Rumların oyununa gelerek siyasi adımlar atmasınlar” şeklinde konuştu.