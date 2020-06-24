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Doğu Akdeniz ve Kıbrıs itirafı: Türkiye, Yunanistan'dan askeri açıdan daha avantajlı

Yunanistan eski Parlamento Üyesi, Savunma ve Strateji Uzmanı Aristoteles, 'Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Türkiye, Yunanistan'dan askeri açıdan daha avantajlı bir konumda' açıklamasında bulundu.

Star.com.tr24 Haziran 2020 Çarşamba 14:54 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:57
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Yunanistan eski Parlamento Üyesi, Savunma ve Strateji Uzmanı Aristoteles, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “Yunanların Türkiye’yle savaşmayı isteyeceğinin matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum” sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"YUNAN ORDUSUNA MALİYETİ YÜKSEK OLUR"

Olası Türkiye-Yunanistan çatışmasından bahseden Aristoteles, "Yunan Silahlı Kuvvetlerinin Türk tarafına karşı yürüttüğü eylemin maliyeti daha da yüksek olabilir" açıklamasında bulundu. 

"TÜRKİYE ASKERİ AÇIDAN YUNANİSTAN'DAN DAHA AVANTAJLI"

Aristoteles, ayrıca "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Türkiye, Yunanistan'dan askeri açıdan daha avantajlı bir konumda" dedi.

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